Cruciani: “L’Inter perde lo scudetto solo con eventi eccezionali. Tipo il Papa nero”

Il giornalista ha detto la sua sulla vittoria contro l'Atalanta e sulla possibile vittoria del titolo da parte dei nerazzurri

«La fortuna nel calcio non esiste, piano di gioco chiaro. Difesa ferrea, non c'è dubbio che sia l'anno dell'Inter». Cruciani ha zero dubbi sulla possibilità che la squadra nerazzurra vinca lo scudetto.