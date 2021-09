Cruciani: “Inter, un solo errore di Inzaghi contro l’Atalanta. Rispetto a Conte…”

Ospite a Tiki Taka, il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato così dell'Inter di Inzaghi vista contro l'Atalanta

"Il problema dell'Inter non è la carica agonistica, se c'è un errore di Inzaghi con l'Atalanta è quello di aver fatto battere il rigore a uno che non li ha mai battuti, a un ragazzo che non doveva batterlo. Contro l'Atalanta, l'Inter di Conte ha sofferto da cani. Prima del pareggio con l'Atalanta si diceva il contrario, Inzaghi rende i giocatori meno stressati, tutti ad esaltarlo".