Cruciani: "Barella-Juve? Non mi pare così grave, vista la situazione dell'Inter..."

"Pirlo ha ragione: fosse stato alla Juve, sarebbe stato un casino. Sbracciate come quelle di Chiellini ce ne sono una decina a partita, non dico che il rigore non si possa dare ma ce ne sono 3/4 a partita allora. Rrahmani cade per terra e sembra morto".