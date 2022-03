Cruciani: “Il mio intuito mi dice che Liverpool-Inter finisce così”

Così il giornalista, che ha pronosticato il risultato finale della gara di stasera di Champions League tra Liverpool e Inter

Intervenuto nel salotto di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, ha espresso il proprio pronostico per la gara di questa sera tra Liverpool e Inter ad Anfield: "L'altra volta per il derby era un risultato abbastanza logico: anche qui mi devo affidare alla logica dopo il risultato dell'andata. Al Liverpool non interessa pressare troppo, l'Inter deve cercare di segnare: il mio intuito mi dice che finisce 2-1 per il Liverpool".