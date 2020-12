Inter-Napoli, Cruciani: “Gattuso ha ragione, partita falsata”. Marelli non ci sta e sbotta

Sta facendo ancora tanto discutere l’espulsione di Massa a Lorenzo Insigne durante Inter-Napoli. Gennaro Gattuso, tecnico della squadra partenopea, nel post-partita si è lamentato del cartellino rosso, affermando che non sia tollerabile espellere per un “vaffa”. Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, è d’accordo con lui: “Gattuso, come al solito, ha ragione da vendere: un vaffanculo ci può stare, non si può falsare una partita”.

Luca Marelli, ex arbitro, ha replicato così in difesa dell’arbitro: “Serio? Manca solo che sdoganiamo gli insulti agli arbitri, non scherziamo. Non esiste al mondo che un arbitro accetti un insulto sparato in faccia. Spesso in campo si risponde a tono ma non in situazioni statiche. L’espulsione è sacrosanta, a gioco fermo non è tollerabile una roba del genere”.