Gattuso: “Insigne espulso per un vaffa dopo un rigore dubbio, solo in Italia va così. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato così della sconfitta.

“Ho detto a Massa che 2′ prima dell’espulsione ha fatto i complimenti al capitano del Napoli che poi viene buttato fuori dopo un rigore dubbio. Il capitano del Napoli non può essere mandato fuori per aver mandato a cagare l’arbitro, solo in Italia vedo che per ste robe vengono buttati fuori i giocatori. Abbiamo avuto tante occasioni sì, l’arbitro dovrebbe avere l’intelligenza e il tatto di capire che non puoi buttare fuori un giocatore così. Solo in Italia, io ne avrei fatta una sì e una no per la partita”.

PARTITA – “L’Inter ha caratteristiche precise, al 70′ l’abbiamo portata in area e ci hanno fatto il rigore. Il Napoli ha fatto una grandissima partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, meritavamo più noi che loro ma i gol bisogna farli. Bisogna pensare alla partita con la Lazio, rimane la prestazione”.

INSIGNE – “Gli ha detto ‘Vai a cagare’. L’ha buttato fuori e ci lecchiamo le ferite, siamo una delle poche nazioni che buttano fuori i giocatori. Se uno dice ‘Fuck off’, l’arbitro non ti butta fuori, dai non facciamo finta. Poi per far vedere che abbiamo personalità, allora bisogna buttarli fuori sempre i giocatori, non l’80%”.

TATTICA – “Io e Antonio a livello tattico l’abbiamo fatta diventare brutta, loro nel secondo tempo poi ci hanno aspettato. Noi abbiamo provato a fare le nostre giocate. L’Inter mette sotto tutti, noi abbiamo sofferto poco. Oggi non saremmo riusciti a segnare anche con le mani, mi sono pentito di parlare di arbitri anche perché so che è difficile fare l’arbitro ma in una partita così, un arbitro internazionale non può fare il permaloso, giudicate voi”.