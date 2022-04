Cruciani: “Vittoria Inter da goduria pura. Ma fosse successo a parti invertite…”

Le parole del conduttore radio su Juve-Inter: "Rabiot però dice una scemenza totale con il fatto dell'11 vs 12: non si può permettere"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radio, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter di domenica sera: "Vincere come ha fatto l'Inter è da goduria pura. Il VAR? A parti invertite ci sarebbe stato un richiamo al segretario generale dell'ONU, ci sarebbe stato l'inferno. La Juventus sarebbe stata spappolata e l'arbitro messo alla gogna. Rabiot però dice una scemenza totale con il fatto dell'11 vs 12: non si può permettere".