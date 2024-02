Julio Cruz è intervenuto in diretta da San Siro per commentare la sfida in programma contro l'Atletico Madrid. Doveroso il ricordo di Andy Brehme, venuto a mancare proprio oggi: "La scomparsa di Brehme? Triste notizia non solo per gli interisti ma anche per tutto il mondo del calcio. Siamo cresciuti con quel calcio. Lui ha fatto tante cose belle sia calcisticamente che come uomo. Mi dispiace. Era ancora giovane e aveva tanto da vivere. A volte la vita ti fa affrontare queste cose. Abbraccio la sua famiglia e tutti quelli che gli vogliono bene. Mi ricordo Brehme nella partita Germania-Argentina con quel rigore. Ma al di là di quello gli volevano bene tutti. Oggi tanti lo stanno piangendo sia come giocatore che come uomo".