Cruz: “Scudetto Inter meritato, felice per i tifosi. Moratti lo scorso anno mi disse…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il grande ex Julio Cruz commenta la cavalcata della squadra di Conte

L'Inter conquista il suo scudetto numero 19. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il grande ex Julio Cruz commenta la cavalcata della squadra di Conte. "Sono felice per la società e i ragazzi che hanno fatto un lavoro molto importante. L'Inter meritava questo, era da tanto tempo che non riusciva a vincere lo scudetto. Sono molto felice per i tifosi, la società e i giocatori. I due attaccanti? Hanno fatto un bellissimo campionato. Certamente non possiamo paragonare questa Inter a quella nostra. C'erano tanti attaccanti come me, Martins, Crespo, Ibra, Recoba. Avevamo tanti ricambi. Lautaro e Lukaku sono una bellissima coppia. ".