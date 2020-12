Julio Cruz: “Non conoscevo Lukaku, è fortissimo. Credo che i tifosi del Milan si stiano…”

Julio Cruz prima di Inter–Napoli: “Sapete bene che seguo tantissimo l’Inter. Stasera è una partita speciale, bella. Io l’ho vissuta alcune volte di persona, mi è toccato fare gol e vincere. Mi è capitato di fare due gol. L’Inter in questo momento deve continuare così e credo che i milanisti si stiano guardando alle spalle. L’Inter è lì per fare un sorpasso. La prima cosa che vedo adesso è la mancanza dei tifosi che a me non piace. Ormai le cose sono andate così e si deve aspettare. Il Napoli è cresciuto tantissimo, migliorato tanto però l’Inter deve sapere che è più grande, più forte. Ricordando Ibrahimovic, Recoba, io ero orgoglioso di venire all’Inter e di giocarmi la maglia con questi attaccanti. Ho dato il mio contributo e questo mi rende felice”.

“Cruz-Lautaro? Credo che mi sarei trovato bene con lui. Ho sempre cercato di giocare in coppia. Dicevano che non potessi giocare con Crespo perché eravamo simili, ma lo abbiamo fatto. Lautaro si muove molto, è forte fisicamente e la cosa buona che ha è che colpisce sia con il destro che con il sinistro. Cruz-Lukaku? Lui è fortissimo, non lo conoscevo. Il calcio italiano è molto difficile. Tanti arrivano qui, ma pochi rimangono. Lui ha dimostrato di essere un giocatore da Inter, sa fare gol, recupera palle e gioca per la squadra. Assomiglia un po’ ad Adriano. Fisicamente era fortissimo, i difensori tremavano e con Lukaku succede la stessa cosa”.

