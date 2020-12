Inter-Napoli, le UFFICIALI: riecco la LuLa in attacco, c’è Darmian a destra. Torna Gagliardini dal 1′

Dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari, l’Inter torna in campo questa sera a San Siro. Di fronte un avversario diretto per lo scudetto, il Napoli. Per affrontare la formazione di Gattuso, il tecnico dei nerazzurri Conte conferma il 3-5-2 e la difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Darmian si prende la fascia destra, dall’altro lato c’è Young.

In mezzo al campo Brozovic in regia, con Barella e Gagliarini al suo fianco; Eriksen va in panchina. Davanti torna la LuLa dal 1′, visto anche l’infortunio di Sanchez.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 2 Malcuit, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 19 Maksimovic, 21 Politano, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 68 Lobotka.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto Uomo: Fourneau.

VAR: Calvarese.

Assistente VAR: Del Giovane.