Cruz: “Scudetto? Inter fortissima, ma niente è scontato. Tanti anni fa…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro al Corriere dello Sport sulle chance tricolore della squadra di Conte

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Julio Cruz è tornato a parlare anche dell'Inter. Queste le sue considerazioni: «Scudetto? L’Inter è fortissima, ha tutte le potenzialità per vincerlo, è di sicuro a questo punto la grande favorita, poi Conte è un grande allenatore, ma in Italia ho imparato che niente si deve dare per scontato. Chi poteva aspettarsi che domenica il Benevento vincesse a Torino con la Juventus? O che tanti anni fa all’ultima giornata la Roma perdesse con il Lecce e l’Inter a Roma contro la Lazio? Quando in Argentina raccontavo che nel campionato italiano puoi perdere contro tutte le altre squadre mi prendevano in giro, ma è la verità. Tifo Inter, è chiaro, ma come diceva il Trap non dico gatto fino a quando non è nel sacco».