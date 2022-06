C.t. Belgio: “Futuro Lukaku? Gestirà bene la situazione. Su un suo ritorno in Italia…”

Al termine della gara contro l'Olanda, il c.t. Roberto Martinez ha parlato del futuro dell'attaccante belga

Il c.t. del Belgio, Roberto Martinez, al termine della gara di Nations League con l'Olanda ha commentato le voci di una possibile partenza di Romelu Lukaku verso l'Inter. "Non ho parlato con Romelu del suo futuro, ma gestirà bene la situazione perché non è la prima volta che gli capita in carriera. Per quanto riguarda un possibile ritorno in Italia, non ho informazioni sufficienti per commentare l'argomento".