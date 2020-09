Serie A, il Cts respinge la richiesta della Federcalcio: nessuna modifica al protocollo per…

Il Comitato tecnico-scientifico ha risposto in maniera negativa alla richiesta della Federcalcio di ridurre il numero dei tamponi per i giocatori. La Figc aveva elaborato un nuovo protocollo con i tamponi da effettuare ogni otto giorni, raddoppiando quindi il tempo al momento previsto tra un test e l’altro. Ma secondo il Cts non ci sarebbero le condizioni per apportare modifiche al protocollo, che rimarrà quindi invariato: complici i numerosi casi di positività riscontrati fra i calciatori dopo le ferie estive.

(Adnkronos)