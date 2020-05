Ripresa allenamenti, il CTS rimanda a domani la decisione sul protocollo FIGC

Il Comitato tecnico scientifico ha rinviato la decisione sugli allenamenti collettivi. Era attesa per queste ore la decisione degli scienziati sul protocollo della FIGC. Ma tutto è stato rinviato a domani: manca ancora il parere decisivo sugli allenamenti di gruppo. Prima che il protocollo arrivi al Ministro della Salute, Speranza, serve il parere positivo del CTF. C’è comunque ottimismo sulla ripresa per il 18 maggio per gli allenamenti di gruppo. In seguito su parlerà dell’eventuale ripresa del campionato che potrebbe essere però condizionata da alcune regole. Tra questa quella della quarantena allargata a tutti i contatti ravvicinati della persona trovata positiva.

(Fonte: SS24 – Adnkronos)