CorSera – Cts, il calcio aspetta una risposta. Ma intanto la FIGC si prepara ad ogni scenario

“Il calcio aspetta una risposta per capire se potrà riprendere gli allenamenti collettivi senza l’obbligo di quarantena. Il Comitato tecnico scientifico non ha ancora esaminato le correzioni al protocollo inviate da Lega serie A, Federazione medico sportiva e Figc”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera sulla risposta del Cts che tarda ad arrivare anche se è attesa per la giornata di oggi. Il nodo resta la quarantena obbligatoria in caso di positività di un giocatore: se verrà isolato chi è stato contagiato, allora si potrà ricominciare ad allenarsi normalmente e ciò rappresenterebbe un passo importante verso la ripresa del campionato.

PLAYOFF – “La Figc però si prepara a ogni scenario. Nel consiglio federale di domani, all’ordine del giorno c’è la possibile ripartenza, cui tutti ambiscono. Poi però sul tavolo finirà anche la questione playoff”, spiega il CorSera che evidenzia come, al termine del Consiglio Federale, non verrà presa una decisione definitiva ma sarà molto indicativo per capire quale strada intraprendere. Intanto l’UEFA ha spostato la deadline, dal 27 maggio al 17 giugno, per le Federazioni che dovranno indicare in che modalità intendono terminare la stagione.