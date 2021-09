Cts, 75% di capienza negli stadi: si va verso il via libera definitivo

Arrivano importanti novità sul tema stadi da una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali

“Abbiamo segnali che la capienza negli impianti sportivi sarà al 75% all’aperto, e del 50% per quelli al chiuso”. Lo ha svelato all’ANSA una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali , dopo la riunione odierna col Comitato scientifico sul tema delle riaperture e delle misure in ambito Covid.

Sono previsti nuovi incontri tra 15 giorni per valutare se aprire ulteriormente al pubblico. L’esito dell’audizione sarebbe stato quindi positivo e verrebbero quindi confermate le cifre emerse negli ultimi giorni: per gli stadi si salirebbe dal 50 al 75 per cento della capienza, per i palazzetti invece dal 35 al 50%. La novità potrebbe essere ufficializzata a breve, con l’aumento della capienza che potrebbe “esordire” con le finali della Nations League che vedranno protagoniste l’Italia di Mancini con Spagna (avversaria degli azzurri in semifinale), Francia e Belgio a Milano e Torino dal 6 al 10 ottobre prossimi.