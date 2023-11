Cuadrado, 20′ di alto livello con la Juve: scalpita, ma Inzaghi deve gestirlo. Col Benfica…

Non era ovviamente al meglio, ma negli ultimi minuti di Juventus-Inter, fin dal suo ingresso in campo, si è visto un Cuadrado di alto livello

Non era ovviamente al meglio, ma negli ultimi minuti di Juventus-Inter , fin dal suo ingresso in campo, si è visto un Cuadrado di alto livello. Il peggio, dal punto di vista fisico, sembra ormai alle spalle. Simone Inzaghi, però, ha il dovere di gestirlo, per evitare ricadute. Scrive Tuttosport:

"Il ritorno in campo. Una ventina di minuti di alto livello. L’obiettivo di essere finalmente protagonista con la maglia dell’Inter, problemi fisici permettendo. Juan Cuadrado, tra i più positivi dei nerazzurri allo Stadium, dove i fischi dei tifosi bianconeri gli sono letteralmente scivolati addosso, non ha ancora superato totalmente, causa ispessimento, il problema al tendine d’Achille sinistro, motivo per cui al momento non può ancora essere al 100% al servizio dei vice campioni d’Europa".