Cuadrado all’Inter, arriva il commento ironico di Ignazio La Russa

Un po' a sorpresa, l'Inter ha chiuso per l'arrivo di Juan Cuadrado. Oggi il colombiano, dopo aver svolto le visite mediche, è andato nella sede nerazzurra per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà all'Inter per una stagione. La maggioranza del tifo nerazzurro ha contestato l'arrivo dell'ex Juve a Milano.