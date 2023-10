Cuadrado, almeno 10 giorni di stop. “Inter, corsa contro il tempo per averlo a Salisburgo”

Nella giornata di ieri non sono arrivate buone notizie per Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, infatti, dovrà nuovamente fare a meno di Cuadrado . L'ex Juve è nuovamente ai box per il problema al tendine che lo sta tormentando in questo inizio di stagione.

"Almeno dieci giorni di stop, assenza certa per la prima sfida di San Siro contro il Salisburgo di martedì prossimo e corsa contro il tempo per ritrovarlo a disposizione per il ritorno in Austria l’8 novembre. Non c’è pace per Juan Cuadrado in questa nuova vita da interista, visto che il logorio del fisico continua a farsi sentire: il colombiano ha sofferto un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva colpito nel corso della sosta nazionali di settembre", scrive La Gazzetta dello Sport.