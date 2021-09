Cucchi: “Azzardo, Inter migliore con Inzaghi: ecco perché. Il tesoretto di Lukaku…”

Il giornalista su Skysport ha parlato della vittoria dei nerazzurri a Firenze e in generale del lavoro svolto dal nuovo tecnico

Riccardo Cucchi, in collegamento su Skysport, ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter a Firenze e in generale sul momento della squadra di Inzaghi .

-Si pensava ad un contraccolpo per l'addio di Conte e invece di fronte a che Inter ci troviamo?

Migliore, secondo me. Azzardo, in maniera forse esagerata. Vero che l'Inter ha perso Lukaku e quindi un tesoretto potenziale di 30 gol a stagione. Oltre ad Hakimi e Conte. Ma credo che nel complesso, con l'arrivo di Inzaghi e il ventaglio di attaccanti che ha ora a disposizione, potenzialmente quel tesoretto del belga potrebbe essere diviso equamente tra i giocatori che ha disposizione ora il tecnico nerazzurro. Tra l'altro l'Inter propone qualche novità tattica. Ad esempio il Perisic attaccante, lo abbiamo visto contro la Fiorentina, ed è una soluzione in più. Questa Inter ne ha di più di soluzioni e di questo va dato atto ad Inzaghi che sta lavorando molto bene.