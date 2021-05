Cucchi: “Conte? Lo vedrei bene al Real Madrid, pronto per il salto di qualità”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Riccardo Cucchi ha parlato dell'addio all'Inter di Antonio Conte

"E' un bel puzzle. Pare evidente che il valzer delle panchine è uno degli aspetti più interessanti ora, visto che di soldi per il calciomercato ce ne sono pochi. E' molto più facile trovare un buon tecnico. La priorità per tutte le società italiane sarà la sostenibilità finanziaria. E il calcio ha una grande occasione, speriamo venga sfruttata. Il calcio è vissuto al di sopra delle sue possibilità economiche. Credo che Inzaghi voglia garanzie tecniche dalla Lazio, il colloquio chiarirà definitivamente le posizioni".

"Assolutamente, potrebbe fare molto bene. E' tra i migliori in circolazione, per l'ambizione che ha lui e il club potrebbe fare molto bene. Credo sia pronto per fare un altro salto di qualità".