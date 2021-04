Cucchi: “Non amo i playoff. Lo sforzo delle squadre che hanno conquistato…”

Riccardo Cucchi contrario all'introduzione dei playoff per terminare la stagione di Serie A

Contrario Riccardo Cucchi: "Lo dico. Non amo i playoff applicati al calcio. Lo sforzo delle squadre che hanno conquistato punti imponendo distacchi in una stagione lunga e dispendiosa, va premiato. Non rimesso in discussione. Specialmente per lo scudetto".