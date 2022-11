Cucchi: “Inter ha qualità tecniche. È stato frettoloso considerare…”

Dal suo profilo di Facebook, Riccardo Cucchi ha commentato i risultati dell'ultima giornata di Serie A con un focus sulle prime in classifica. "La classifica cambia volto ad ogni giornata di campionato. Tranne che per il Napoli che mantiene il primo posto e i punti di vantaggio, che sono otto. Un Napoli non solo bello, ma anche pratico quando serve. La novità è la Lazio al secondo posto in condivisione con il Milan. A lanciarla così in alto un ragazzino di 17 anni, Luka Romero, che realizza il gol partita contro un ottimo Monza".