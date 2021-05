Cucchi: “Inter, scudetto meritato. Conte l’ha trasformata: ora crede…”

Il pensiero espresso su Facebook dall'ex radiocronista Riccardo Cucchi sulla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter di Antonio Conte

"L'Inter ha vinto con merito il suo 19° scudetto perché è stata la più forte. Continuità di risultati, difesa solida, collettivo compatto, un grande attaccante - Lukaku - temperamento e motivazioni. Conte ha trasformato l'Inter in una squadra che crede in sé stessa. Nessuna ha resistito al suo girone di ritorno perché nessuna ha avuto la continuità di risultati dell' Inter. La prova è nella classifica che vede Milan, Atalanta, Juventus, Napoli e Lazio disputarsi l'Europa in una manciata di punti. Frenano Atalanta e Napoli, vincono di misura Juventus e Lazio. Non senza trasmettere ansie ai loro tifosi. La Juventus perché appare spenta e vince all' ultimo minuto grazie a Ronaldo, la Lazio perché domina e poi diventa vittima di un blackout che la porta a soffrire nei minuti finali".