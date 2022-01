Cucchi: “Inter, vittoria meritata ma con fatica. Brutto gesto di Bonucci”

Le considerazioni del giornalista a proposito della gara di ieri sera al Meazza

Attraverso il suo profilo Facebook, Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha commentato l'esito della finale di Supercoppa tra Inter e Juventus di ieri sera. Queste le sue considerazioni: "L'Inter si aggiudica, con merito, la Supercoppa italiana. La squadra di Inzaghi, superiore tecnicamente alla Juventus, ha comunque faticato più del previsto. E qui il merito va ai bianconeri. Il gol è arrivato allo scadere del 120° grazie ad un colossale errore della difesa juventina. Buttare il pallone lontano non è una vergogna in certi casi.