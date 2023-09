Cucchi: “Italia, per Spalletti stessi problemi di Mancini. Paga a caro prezzo…”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito della prima uscita in azzurro del nuovo commissario tecnico

Riccardo Cucchi, giornalista e storica voce di 'Radio Rai', tramite la sua pagina Facebook ha analizzato il passo falso dell'Italia ieri a Skopje contro la Nord Macedonia. Queste le sue considerazioni: "Non basta il gol del capitano Immobile. Il pareggio contro la Macedonia del Nord complica la classifica degli azzurri. Spalletti si trova davanti gli stessi problemi che aveva Mancini. Non era pensabile che in cinque giorni tutto potesse cambiare.