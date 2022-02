Cucchi: “Juventus da scudetto? Mi pare un po’ complicato che l’Inter…”

Le parole del giornalista: "Un conto è inseguire una sola squadra, altro discorso averne davanti quattro, come nel caso della Juve"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Riccardo Cucchi, giornalista, ha parlato così della possibilità della Juventus di rientrare nella corsa scudetto dopo il mercato: “Ho vissuto tanti campionati decisi all'ultimo minuto dell'ultima giornata che non sono in grado di prevedere a gennaio come finirà un campionato, come purtroppo qualcuno si azzarda a fare. Il problema è questo: un conto è inseguire una sola squadra, altro discorso averne davanti quattro, come nel caso della Juve. La squadra di Allegri non dovrà perdere più un colpo e poi dipenderà dalle squadre che sono davanti. Se quest'ultime rallenteranno la Juve potrà raggiungere anche la battistrada, mi pare un po' complicato che l'Inter possa perdere tanti punti”.