Inter, il retroscena: “Perisic in queste settimane ha atteso una proposta da…”

Il Giorno racconta un interessante retroscena sul futuro di Ivan Perisic: il calciatore avrebbe atteso questa proposta

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Ivan Perisic. Le richieste attuali del croato per rinnovare il suo contratto con i nerazzurri sono considerate troppo elevate, ma le parti nel mese di febbraio si incontreranno per cercare di trovare una quadra. Il Giorno, però, ha raccontato questo retroscena sul desiderio del calciatore: "Dopo tanti anni in Serie A, intervallati dalla trionfale esperienza di un anno al Bayern Monaco, l'esterno vorrebbe però misurarsi con la Premier League. Non ha mai giocato in Inghilterra, il campionato più ricco e forse il più difficile del mondo. Ha atteso in queste settimane una proposta da qualche club Oltremanica, mai arrivata. Questo potrebbe spingerlo ad abbassare le richieste".