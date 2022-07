Cucchi: “Milenkovic fondamentale. La Fiorentina ha la forza per tenerlo”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Riccardo Cucchi, giornalista, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Sul piano tecnico Milenkovic è fondamentale. Sappiamo quanti club lo vogliono, è importante tenerlo, ma bisogna sempre trovare equilibrio economico. Ma la Fiorentina a bilancio è saldamente in positivo. Questo dovrebbe tranquillizzare la contabilità e dare la forza per trattenere uno come Milenkovic che sarà fondamentale anche nella prossima stagione".