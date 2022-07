GdS – Inter, Milenkovic in standby: no al prestito. Rimane valido il nome di Acerbi

"L’Inter ha messo in stand by qualsiasi ragionamento su Milenkovic: da escludere che la Fiorentina lo faccia partire in prestito, i dirigenti non hanno l’ok per avviare una trattativa per l’acquisto senza altre cessioni. Ecco perché, al netto delle smentite, il nome di Francesco Acerbi va tenuto in considerazione da qui a fine mercato, come operazione low cost per la difesa", spiega La Gazzetta dello Sport.