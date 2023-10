Cucchi: “Napoli? Neanche con Spalletti in panchina si sarebbe ripetuto”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Il focus è su quello che avrebbe fatto l'ex Inter Luciano Spalletti se fosse rimasto ancora un anno in azzurro: “In Champions non è mai facile vincere, in questo momento la vittoria va accolta con entusiasmo dal pubblico di Napoli. Poi è giusto anche interrogarsi su come mai le cose non vadano come l’anno scorso. Non ho mai parlato di crisi per il Napoli in questo avvio di stagione, il problema è sempre stato di prestazioni. Sarebbe stato impossibile ripetersi, anche se fosse rimasto Spalletti in panchina. I cicli hanno un inizio e una fine. La squadra è ancora forte, ci vuole un po’ di pazienza.