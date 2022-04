Cucchi: “Scudetto? Si decide allo sprint. Inter sulla carta quella più forte”

Le parole del commentatore: "L'Inter ha patito un calo fisico che l'ha cambiata nelle prestazioni e mi pare che ora sia stata recuperata la condizione"

Il Milan non gioca più con quelle fluidità e con quella scioltezza che aveva caratterizzato una parte di questa stagione, ma ho visto grande grinta e grande volontà, con la mentalità di sfruttare ogni singola occasione e di non lasciare niente al caso; magari la squadra non convince pienamente sul piano di gioco, ma sta tentando il tutto per tutto per restare lì. Tra l'altro, credo che il dato dei 7 clean sheet consecutivi sia importantissimo: in Italia soprattutto le squadre che non prendono gol sono quelle che poi raggiungono i risultati".