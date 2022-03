Cucchi: “Scudetto? Troppo presto parlare adesso. Derby? Gara affascinante”

Le parole del commentatore: "Mancano tante partite, ogni gara e ogni gol possono essere quelli dello Scudetto. Troppo presto"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Riccardo Cucchi, commentatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Il Napoli c’era anche ieri perché si è mantenuto sempre attaccato. Sicuramente ha approfittato del calo delle milanesi e con la Lazio ha fatto qualcosa di incredibile. Milan e Inter non devono avere questo assillo. Mancano tante partite, ogni gara e ogni gol possono essere quelli dello Scudetto. Troppo presto per parlare adesso”.