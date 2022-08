Cucchi: “Serie A, sarà stagione anomala per due motivi. Inter ha faticato a Lecce, ma…”

Intervenuto ai microfoni de Il Calcio Quotidiano, Riccardo Cucchi dice la sua sul campionato. Una stagione stagione che non sarà come le altre a causa del Mondiale che si giocherà in Qatar da novembre a dicembre. "Prima di pronunciarsi sulla nuova stagione di Serie A, credo che bisogna essere consapevoli del fatto che questa è una stagione anomala. Per due ragioni. La prima perché ha preso il via a Ferragosto e una volta si diceva, un po’ ironicamente, che il calcio ferragostano era un calcio che non poteva dare indicazioni. Mentre ora è iniziato un campionato. La seconda riguarda il fatto che verrà interrotta per un lungo periodo a novembre. Di fatto, sono due campionati".