"Intanto facciamola finita con le Furie Rosse, smettiamo di farci paura con avversari che vorrebbero imitare le mitologiche e colleriche e vendicative Erinni, solo perché ci hanno bruciato nel 2008 - finale degli Europei consegnata alla Spagna solo ai rigori dalla promettente Nazionale di Donadoni - e nel 2012 - dèbacle europea di Prandelli - fino a darci un assist per la conquista del 2021, quando Roberto Mancini ci ha riportato nella storia. E già Antonio Conte li aveva ridimensionati nel 2016. Diciamoli solo Furetti - almeno per esorcizzarli - ma anche perché, in fondo, pur con occasioni spettacolari esibite dal baby Yamal e dal mestierante “italianizzato” Morata, hanno battuto la Croazia - nobile casa di riposo dove vorrebbe ritirarsi Modric, autentica gloria dei miei tempi - che ha sofferto, fino a un pari strepitoso, l’Albania di Sylvinho"

"Io vorrei che con la Spagna non ci fermassimo mai a far torello (come con l’Albania) ma approfittassimo di Donnarumma e della sua ormai decretata funzione di santo protettore di una difesa accorta che peraltro mi dicono non abbastanza pesante (dico quintali); a costoro rispondo che dalla scuola di Bernardini han cominciato a uscire ragazzi che hanno studiato l’arte difensiva laureandosi in Piedibuoni, la facoltà orgoglio dell’Università di Coverciano. Vedrete sempre più spesso un calcio italiano aggiornato - molto ha fatto Mancini, molto sta facendo Spalletti - non tanto per moduli ispirati proprio da uno spagnolo, Guardiola, ma soprattutto osservando Barella, un 1.72 che sembra un gigante, come succedeva a qualche eroico italianuzzo d’antan"