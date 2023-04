Cucciari: “Inzaghi-Inter? Cosa può cambiare tutto. E per la Champions…”

L’allenatore Alessandro Cucciari a TMW Radio ha parlato della corsa Champions League e non soltanto: “Milan e Inter sono attrezzate. Deve preoccuparsi la Roma perché con tutti questi infortuni la qualità dei ricambi è quella che è. Si è visto con Smalling. Speriamo che qualcuno riesca a recuperare".

Inter-Juve, sfida tra due tecnici in bilico:

"La Juventus deve per forza ripartire da zero, viste le cose che stanno accadendo e ci sono già state. L'unica cosa certa sono i due anni di contratto di Allegri e credo che rimarrà in panchina lui. Con tante incertezze almeno parti dalla base più solida. Inzaghi? L'unica cosa che potrebbe cambiare le cose è la vittoria della Champions, ma anche lì è una questione border line".