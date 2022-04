Cuccureddu: “Juve? Non facile riattaccare la spina dopo il KO contro l’Inter”

Le parole dell'ex bianconero: "Dybala? A me dispiace che vada via. Fosse stato per me sarebbe rimasto. Hanno deciso dalla società"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Antonello Cuccureddu, ex calciatore, ha parlato così del momento della Juventus: "Non è facile riattaccare la spina dopo la sconfitta contro l'Inter. La Juventus deve comunque cercare di vincerle tutte e vedere cosa succede davanti. Sarà un'impresa non da poco ma bisogna provarci. Cominciare ad allentare la tensione adesso vorrebbe dire rischiare delle figuracce".

Che idea si è fatto del mancato rinnovo di Dybala?

"A me dispiace che vada via. Fosse stato per me sarebbe rimasto. Hanno deciso dalla società, prendiamone atto".