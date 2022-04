Juve-Inter, niente trasferta ma la Curva Nord domani sarà ad Appiano

Il tifo organizzato nerazzurro saluterà la squadra in partenza per Torino, per incoraggiarla, ma non l'accompagnerà

Eva A. Provenzano

La Curva Nord ha deciso di non seguire in trasferta l'Inter nella gara contro la Juventus. Tre i motivi alla base decisione: il costo del biglietto (55 euro), il quantitativo esiguo riservato alla tifoseria nerazzurra di 500 tagliandi e le modalità di acquisto con iscrizione obbligatoria al sito bianconero.

Il tifo organizzato nerazzurro farà comunque sentire la sua vicinanza alla squadra e sarà alla Pinetina domani prima della partenza per Torino: sarà un modo per spingere la rosa di Inzaghi alle prese con un momento delicatissimo, nonostante non saranno in tribuna all'Allianz Stadium.

(Fonte: CdS)