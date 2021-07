Borja Valero, striscione della Curva Fiesole. Lui ringrazia tutti sui social

L'ex Inter si è ritirato ma resterà con la sua famiglia a vivere a Firenze. E i tifosi viola gli hanno fatto sentire il loro affetto

Lo chiamano sindaco. Sono affezionati a lui e lui avrebbe voluto ripagare questo amore giocando un altro anno dopo che un infortunio ha messo in discussione la sua ultima stagione nella Fiorentina. Ma la stessa società ha ritenuto di non rinnovare il contratto di Borja Valero . Lui ha così deciso di ritirarsi dal calcio giocato e resterà a vivere a Firenze, la città che lo ha adottato.

Per l'ex Inter, la Curva Fiesole ha pensato ad uno striscione che è stato posto fuori dallo stadio: "Orgogliosi di avervi in città. Grazie, famiglia Valero". E il calciatore ha ringraziato sui social: "Fieri di essere Fiorentini adottivi Vorrei approfittare anche per ringraziare tutte le persone che in un modo o in un’altro mi hanno dimostrato il loro affetto, siete fantastici, grazie".