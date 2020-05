Giornale – Il fondo CVC studia come rivoluzionare la Serie A in stile Premier League

La Lega di Serie A ha ricevuto un’importante offerta da un fondo e deve decidere entro sei settimane. Sul Giornale viene spiegata la proposta che avvicinerebbe la Serie A alla Premier League:

“Il comitato ristretto dei presidenti della Lega di A sta vagliando l’offerta lanciata nelle ultime settimane dal fondo paneuropeo Cvc Capital Partners, che sul tavolo ha messo circa due miliardi di euro e un impegno garantito nel medio termine, dai 5 ai 10 anni, a seconda degli esiti dell’operazione. L’obiettivo è rifare il look alla Serie A, per farne un prodotto attraente anche all’estero, all’altezza dei principali campionati europei e sulla scia della ricchissima Premier League. Fonti raggiunte dal Giornale confermano l’esistenza d’un piano che prevede la creazione di una società di scopo finalizzata a valorizzare gli aspetti commerciali della Lega Serie A, puntando su progetti ben definiti e che darebbero una marcia in più a tutto il sistema”.

“In programma ci sono il potenziamento del marchio, lo sviluppo dei vivai, gli investimenti sugli stadi (nuovi o da ristrutturare) e una valorizzazione più redditizia dei diritti tv proprio a causa della stimata crescita di appeal rispetto all’élite europea. Cvc è pronta a prendere in mano fino al 20% delle quote e il cospicuo investimento sarebbe linfa vitale perché finirebbe in parte nelle casse della Lega Serie A e in parte direttamente ai club, a sostegno della parte sportiva proprio per sviluppare i progetti menzionati. A spingere per una nuova internazionalizzazione, nella cogestione con la Lega, è previsto anche l’ingresso mirato di nuovi manager per rilanciare l’immagine di un calcio italiano che all’estero sappia ricollocarsi, vendendo di più e meglio. Non soltanto i match di cartello in Cina o in Medio Oriente, non soltanto il merchandising dei club e dei campioni più blasonati”.