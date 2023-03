D’Agostino: “Inter, Inzaghi non mi sembra sia amatissimo nel gruppo. E poi la società…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gaetano D'Agostino ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter . Ecco cosa deve fare la società per risollevarsi in campionato secondo l'ex giocatore.

"Ristabilire le gerarchie negli spogliatoi, perché alcuni litigi non fanno bene, soprattutto in campo. Rivedere la situazione di Inzaghi, che non mi sembra sia amatissimo nel gruppo, e poi la società, che vive sempre in bilico".