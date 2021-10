Daino: “Inter? Ha tutto per competere per lo scudetto. Prendendo Inzaghi…”

Le parole dell'ex calciatore: "La sconfitta di Roma ha lasciato qualche strascico ma l'Inter ha tutto per competere fino in fondo per lo Scudetto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la sconfitta contro la Lazio: "Sembra che tutti siano d'accordo che sia la squadra da battere, per corsa, qualità e continuità. Prendendo Inzaghi ha sposato una idea calcistica. la sconfitta di Roma ha lasciato qualche strascico ma l'Inter ha tutto per competere fino in fondo per lo Scudetto. In Champions sarà un momento chiave per il passaggio del turno".