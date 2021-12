Daino: “Mourinho, Sarri e Allegri hanno tutti e tre delle difficoltà: eccole”

Le parole dell'ex calciatore: "Quando si parla di Juventus ci si aspetta tanto e quando vedi certe prestazioni ti viene da pensare che è tutto da buttare via"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato così delle difficoltà di alcuni allenatori in Serie A: "Mourinho, Sarri e Allegri hanno - ognuno a suo modo - delle difficoltà. La Roma ad esempio non continuità. Sarri ha problematiche normali perché ha cambiato il gioco in maniera netta, per la Lazio non è semplice perché ha giocatori che non sono per il calcio di Sarri. Quando si parla di Juventus ci si aspetta tanto e quando vedi certe prestazioni ti viene da pensare che è tutto da buttare via. Il problema della Juve è la ricostruzione a centrocampo, non ha filtro".