Dal Pino: “La Serie A merita rispetto, nessuno ci ha ascoltato. Playoff? Ipotesi che…”

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato a Radio Deejay durante Deejay Football Club in merito alla riapertura degli stadi:

“Non ci sarò in Emilia, devo dire che c’è molta confusione nonostante da parte nostra si sia tentato di dare forza alla pianificazione”.

SPORT ASCOLTATO? – “Parlare di FIGC è una cosa, di Serie A è un altro. La Serie A non è stata ascoltata sulla riforma dello sport, nessuno ci ha mai chiamato su questo tema. Prima di parlare di riforma dello sport bisogna parlare del presente, a luglio abbiamo fatto un documento con 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato. Il CTS fa degli sforzi enormi, siamo grati a loro ma rispetto al nostro Ministero dello Sport il dialogo non è quello che dovrebbe essere. Risposte ironiche? In un momento come questo, l’essere permaloso o l’ironia devono essere messi da parte a maggior ragione se si pensa all’industria calcio, ci sono 40 mln di fan e diamo lavoro a 300mila persona. Meritiamo rispetto, lo devo dire a voce alta. Bisogna pianificare e dialogare, c’è un movimento che ha poco ascolto”.

RIAPERTURA STADI – “Vogliamo fare le cose in totale sicurezza, nonostante siano passati passaggi diversi. Il paese cerca di ripartire, l’ho detto in Assemblea ma perché in metro si fa la coda per entrare, nelle aziende idem, e perché uno stadio non può avere un tifoso seduto ogni 5 sedie? Qual è il problema? Speriamo che il CTS abbia l’attenzione per questo tema per un’industria che rischia di andare in grandissima difficoltà, che riguarda il lavoro delle persone”.

CALCIO COME INDUSTRIA – “Questo è un media che muove centinaia di milioni di persone, nessuno si scandalizza se un attore prende un compenso molto alto e da noi invece a volte sì. Il calcio è un’industria importante del paese che muove la passione di molta gente. Non bisogna sottovalutare questo”.

DIRITTI TV – “Abbiamo un’agenda molto fitta, il progetto è fondamentale ed è quello di trasformare la Serie A in media company che potrebbe far entrare in Italia 1,5 miliardi. Abbiamo la possibilità di costruire un media della Serie A forte”.

PLAYOFF – “Stiamo lavorando a ipotesi di backup che non si riesca a completare la stagione per motivi straordinari. Dobbiamo avere un piano alternativo, i playoff sono una delle ipotesi. Abbiamo discusso di altre ma il campionato resta quello che è, avere un backup è un dovere nostro”.