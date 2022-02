Dalbert: “Scudetto? Spero vinca l’Inter, ma non lo sentirei mio. Sul futuro…”

L'esterno sinistro brasiliano, in questa stagione in prestito al Cagliari, è concentrato sull'obiettivo salvezza

Dopo aver svolto la preparazione estiva con l'Inter, il brasiliano Dalbert si sta rendendo protagonista di una buona stagione in prestito con il Cagliari . L'esterno sinistro ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: "Sinceramente mi interessa solo il Cagliari in questo momento e non penso nemmeno al mio futuro. Ora andiamo a prenderci questa salvezza e poi ne riparleremo".

"Spero di sì perché ho ancora tanti amici in nerazzurro. Se vincono sono felice per loro".

"No perché non sono lì. Ho fatto la preparazione con loro ma poi ho scelto Cagliari".

"Hanno in comune di essere due ottimi allenatori, ma sono profondamente diversi. Mazzarri è più vicino ai giocatori, ci parla sempre, ha un approccio quasi come se fosse un padre. Vuole sapere come stai e come te la passi anche fuori dal campo. Spalletti non parla tanto, ma si limita a poche cose giuste che riguardano il campo".