Sky – Inter, ceduto Dalbert: è arrivata la firma con il Cagliari

Dalbert nella prossima stagione giocherà con la maglia del Cagliari. Il laterale dell'Inter ha infatti firmato il contratto con i rossoblù

Come vi abbiamo riportato, l'ex Nizza e Rennes si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. L'Inter, dunque, completa un'altra operazione in uscita: Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari, in attesa dell'ufficialità.