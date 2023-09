Dalbert: “Felice di essere all’Internacional, fisicamente sono al 100% e…”

"Ero pronto per giocare già a febbraio o marzo ma non ho giocato per altri motivi. Ma ora mi sento molto bene", ha ammesso Dalbert

Oggi Dalbert è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell'Internacional di Porto Alegre. L'ex Inter ha parlato così in conferenza:

"Avevo altre proposte ma il progetto dell'Internacional e la grandezza di questo club mi hanno convinto. E anche il fatto di poter giocare la Copa Libertadores e il campionato brasiliano in cui non ho mai giocato, anche questo ha fatto la differenza nella mia scelta. Qui in Brasile c'è più tecnica, avrò bisogno di tempo per adattarmi ma so di potercela fare. Dico sempre che il pallone è tondo ovunque"