Scaduto il 30 giugno il suo contratto con l'Inter, Dalbert Henrique è ancora alla ricerca di una nuova squadra. L'esterno sinistro brasiliano potrebbe rilanciarsi in patria, ma per il momento non ci sono ipotesi concrete. Emerson Figueiredo, uno dei suoi rappresentanti, ne ha parlato a Revista Colorada: "Ho già parlato con l'Internacional di Dalbert, ma non ho ricevuto proposte. È successo circa 3 settimane fa, ma le discussioni non sono più andate avanti".