“Molti giocatori non sono partiti in questa stagione garantendo lo stesso livello mostrato l’anno scorso. Magari perché non sono ancora entrati in piena forma, può succedere dato che siamo ancora a settembre, è umano”.

Ti aspetti che l’Inter riparta subito?

“Contro l’Udinese spero che cominci per davvero la stagione per l’Inter, nel senso che ci sia una nuova ondata di stimoli e una ripartenza. L’Inter è la squadra più forte del campionato, ma ora deve dimostrarlo sul campo. Lo Scudetto è arrivato l’anno scorso, ma fa parte del passato. La stagione scorsa è finita e da dimenticare. E’ per questo che il calcio è straordinario: ciò che è stato non conta più nulla quando scendi in campo per una nuova stagione”.